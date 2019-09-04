Transfer sezonuna Real Madrid damgası!

Avrupa’nın üst düzey liglerinde yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Transfere damgasını ise İspanyol kulüpleri vurdu. En çok parayı toplamda bonservise 305 milyon Euro harcayan Real Madrid ödedi. Real, en önemli transferini ise Chelsea’den Eden Hazard’a 100 milyon Euro ödeyerek yaptı.

120 milyon Euro’ya Atletico Madrid’den Griezmann’ı alan Barcelona, toplamda 255 milyon Euro’yla ikinci sırayı elde etti. Benfica’dan Joao Felix’e 126 milyon Euro veren Atletico da, 247 milyon Euro ile üçüncü oldu. (1 Euro=6.2 TL)