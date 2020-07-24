TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor, transfere hızlı bir giriş yaptı. Karadeniz ekibi, Wisla Krakow takımında oynayan Karadağ Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Vukan Savicevic'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Samsunspor'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Polonya’nın Wisla Krakow takımında oynayan Karadağ Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yıldırım Tower’da yapılan imza törenine 26 yaşındaki oyuncu Vukan Savicevic’in yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal katılmıştır. Oyuncumuzun camiamıza hayırlı olmasını dileriz.