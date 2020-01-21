Devre arasında satış listesine koyulan Belhanda'ya Suudi Arabistan'dan teklif gelmedi. Takımda düşünülmeyen Belhanda, sezonun ikinci yarısı için hazırlanan videoda yer almadı. Yeni on numarası Emre Akbaba olan Fatih Terim de kupadaki Ç.Rize maçından sonra Denizli maçında da Faslı yıldıza süre vermedi. Terim'in, Emre'ye alternatif olarak Taylan'ı kullanmasıyla Belhanda'nın forma şansı kalmadı.

AVRUPA'DA KULÜP BAKIYOR

Belhanda, menajeri William D'Avila'ya "Bana Avrupa'da kulüp bul" dedi. Fransa'ya dönmeye sıcak bakan Belhanda için kiralama formülü devreye sokuldu. Faslı oyuncunun ücretini ödemeye devam edecek kulüp, Babel'deki gibi kiralama bedelini gelir olarak gösterip transfere kaynak yaratacak. (Sabah)



