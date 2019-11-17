‘Transfer onların hakkı!’

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay takımda yıldızlaşan isimlerin geleceği hakkında FANATİK’e konuştu.

17 Kasım 2019, Pazar 06:01
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‘Transfer onların hakkı!’

Deneyimli teknik adam, performanslarıyla lige damga vuran ve sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan ve Emre Kılınç’la ilgili olarak, “Emre Kılınç ve Mert Hakan’ın teklifler aldığı doğrudur. Yönetimimiz onların bitecek olan sözleşmelerini uzatmak için görüşme yapıyor. Tabii ki uzatmama hakkına sahipler. Ancak burada oldukları sürece bu takım en iyisini yapacaklar. Yapıyorlar da zaten” ifadelerini kullandı. Çalımbay, ayrıca devre arasında eksik mevkiilere takviye yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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