‘Transfer onların hakkı!’

Deneyimli teknik adam, performanslarıyla lige damga vuran ve sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan ve Emre Kılınç’la ilgili olarak, “Emre Kılınç ve Mert Hakan’ın teklifler aldığı doğrudur. Yönetimimiz onların bitecek olan sözleşmelerini uzatmak için görüşme yapıyor. Tabii ki uzatmama hakkına sahipler. Ancak burada oldukları sürece bu takım en iyisini yapacaklar. Yapıyorlar da zaten” ifadelerini kullandı. Çalımbay, ayrıca devre arasında eksik mevkiilere takviye yapacaklarını da sözlerine ekledi.