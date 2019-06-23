Transfer kızıştı! Kolarov pazarlığı...

Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği oyuncuların başında gelen Aleksandar Kolarov’la geçtiğimiz hafta her konuda anlaşılmıştı. Kolarov’un, Sarı-Lacivertliler’in kendisine sunduğu 2+1 yıllık sözleşmeyi kabul etmeye hazır olduğu ifade edilmişti.

Sırp oyuncudan yana herhangi bir sıkıntı olmaması üzerine hemen rotayı kulübü Roma’ya çeviren Fenerbahçe, futbolcunun temsilciliğini yapan menaceri Mirsad Türkcan üzerinden pazarlıkları sıklaştırdı. Alınan bilgiye göre İtalyan temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki sol bek için Roma, kapıyı 4 milyon Euro’dan açtı.

Engeller kalkarsa imzayı atacak...

Ancak bu rakamı çok bulan Fenerbahçe’nin transferden sorumlu kurmayları, Türkcan üzerinden indirim yapılması adına düğmeye bastı. Türkcan’ın, kulübün yöneticileriyle masaya oturacağı ve rakamı 2 milyon Euro seviyelerine düşürmeye çalışacağı vurgulandı.

Eğer transferdeki tüm engeller kalkarsa, Kanarya’nın senelik 2.1 milyon Euro’luk teklifine ‘Evet’ diyecek olan tecrübeli sol bekle resmi imzalar önümüzdeki hafta içinde atılacak.