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Transfer iddiası | Sivasspor’da gündem Besedin

Sivasspor transfer haberi... Ara transferde kadrosuna kaliteli bir forvet kazandırmak adına çalışmalar yapan Sivasspor’da gündeme Ukraynalı bir isim geldi. Yiğidolar’ın Dinamo Kiev’in 26 yaşındaki golcüsü Artem Besedin’le yakından ilgilendiği ifade edildi. Kırmızı-Beyazlılar, Dünya Kupası arasında forvet transferini netleştirecek.

25 Kasım 2022, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Transfer iddiası | Sivasspor’da gündem Besedin

Sivasspor transfer haberi... Ara transferde kadrosuna kaliteli bir forvet kazandırmak adına çalışmalar yapan Sivasspor’da gündeme Ukraynalı bir isim geldi.

Yiğidolar’ın Dinamo Kiev’in 26 yaşındaki golcüsü Artem Besedin’le yakından ilgilendiği ifade edildi. Kırmızı-Beyazlılar, Dünya Kupası arasında forvet transferini netleştirecek.

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