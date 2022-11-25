Transfer iddiası | Sivasspor’da gündem Besedin
Sivasspor transfer haberi... Ara transferde kadrosuna kaliteli bir forvet kazandırmak adına çalışmalar yapan Sivasspor’da gündeme Ukraynalı bir isim geldi. Yiğidolar’ın Dinamo Kiev’in 26 yaşındaki golcüsü Artem Besedin’le yakından ilgilendiği ifade edildi. Kırmızı-Beyazlılar, Dünya Kupası arasında forvet transferini netleştirecek.
Sivasspor transfer haberi... Ara transferde kadrosuna kaliteli bir forvet kazandırmak adına çalışmalar yapan Sivasspor’da gündeme Ukraynalı bir isim geldi.
Yiğidolar’ın Dinamo Kiev’in 26 yaşındaki golcüsü Artem Besedin’le yakından ilgilendiği ifade edildi. Kırmızı-Beyazlılar, Dünya Kupası arasında forvet transferini netleştirecek.