Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe için Romanya'dan flaş bir iddia geldi. Pro Sport'un haberine göre bu sezon Sepsi OSK takımında kiralık olarak forma giyen Claudiu Petrila iki kulübün de hedefinde yer alıyor.

Bu sezon Sepsi OSK formasıyla 37 maça çıkan 21 yaşındaki kanat oyuncusu 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Pro Sport'a göre Cluj, Petrila'nın bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Ayrıca Rumen kulübü bir sonraki satıştan da en az yüzde 20 pay talep ediyor.

Hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Petrila, Rumen futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Henüz A takım düzeyinde milli takım formasını giyemeyen genç yıldızın olası bir teklif durumunda Galatasaray vatandaşları Morutan ve Cicaldau'nun etkisiyle rotasını Florya'ya çevirmeye daha sıcak bakacağı belirtiliyor.

Cluj'le sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Claudiu Petrila ile bazı Alman kulüplerinin de yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında. (Takvim)