Trabzonspor'un satışı için Parma'yla prensip anlaşmasına vardığı Juraj Kucka, bugün Trabzon'dan ayrılarak İtalya'ya gitti.

Bologna şehrine iniş yaptıktan sonra Sky Sport mikrofonlarına açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki Slovak futbolcudan çarpıcı açıklamalar geldi.

Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması beklenen merkez orta saha oyuncusu şunları söyledi:

"Yeniden İtalya'da olduğum için çok mutluyum. Parma, beni çok çabuk ikna etti. 2-3 hafta içinde anlaşma sağladık. Umuyorum ki Serie A'da geçmiştekinden de daha iyi oynarım.

Antrenörümle konuşmam gerek ama taraftarlarımızı buradan selamlamak istiyorum. Türkiye mi? Oradaki durum pozitif değildi."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler