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Transfer haberleri - Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

30 Ağustos 2022, Salı 14:53 Son Güncelleme:
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Transfer haberleri - Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig devi Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. 

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın özel haberine göre Halil Dervişoğlu 1 yıllığına Burnley'e kiralık olarak transfer oldu.  Transferde herhangi bir opsiyon bulunmuyor.

Milli golcünün adı Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş , Trabzonspor ve Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de anılıyordu. 

5 GOL 1 ASİST

3 milyon euro piyasa değeri olan milli futbolcu Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 34 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı. 

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