Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik, Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer oldu. Adı bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Milik için Marsilya'nın önce kiralık ardından satın alma opsiyonu ile transferi gerçekleştirdi

Polonyalı oyuncu sosyal medya hesabından da transferi duyurdu. Milik yeni takımında 19 numaralı formayı giyecek



