Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova kariyeri devam edecek gibi durmuyor. Lille cephesi, millî oyuncunun CSKA Moskova'da devam etmeyeceğini açıkladı.

Satın alma opsiyonunu karşılamıyorlar

İlk olarak Sport-Express, Yusuf Yazıcı için belirlenen 11 milyon euro satın alma opsiyonunu CSKA Moskova'nın karşılamayacağını açıkladı. Yusuf'u kadrosunda tutmak isteyen CSKA, 6-8 milyon euro arasında bir tutarla bunu çözmek istese de Lille tarafının buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

Başkandan açıklama

Gelişmeler sonrası SPORT24'e konuşan Lille Başkanı Olivier Letang, "Yusuf Yazıcı, CSKA'da kalmayacak. Bazı kulüpler ona büyük ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CSKA Moskova formasıyla çıktığı 12 maçta 8 gol, 2 asist ile dikkat çeken Yusuf Yazıcı'nın menajeri tarafından CSKA Moskova'da kalmak istediği ifade ediliyordu. Fakat millî oyuncunun mevcut şartlar nedeniyle farklı bir takımda kariyerine devam etmesi bekleniyor.