Transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, Fransız ekibi Dijon'dan bir ismi daha kadrosuna katıyor. Dijon'dan Didier Ndong ve Mounir Chouiar takviyelerini gerçekleştiren Yeni Malatyaspor, Moussa Konate'yi de transfer etmeye hazırlanıyor.

Foot Mercato, Yeni Malatyaspor'un satın alma opsiyonuyla Moussa Konate'yi Dijon'dan kiralamaya hazırlandığını belirtti. Oyuncu için başka teklifler de olmasına rağmen Senegalli golcünün tercihinin Türkiye'den yana olduğu aktarılmakta.

Geçtiğimiz sezon Dijon forması altında 27 maça çıkan Konate; 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar Senegal Milli Takımı ile de 32 maça çıkarken 12 gol atmayı başardı.



