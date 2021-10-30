Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yolların ayrılması sonrası takımın eski oyuncularından Xavi Hernandez'in göreve getirilmesi bekleniyor. İspanyol basını kadro hakkında görüşmeler yürütülen Xavi'nin transfer talepleri konusunda da iddialarda bulunuyor. Sterling'in ismi geçerken gündeme gelen son isim Bayern Münih'ten Kingsley Comann oldu.

Manchester City'den Raheem Sterling iddiasında bulunan Sport, şimdi de Xavi'nin Bayern Münih'in Fransız oyuncusu Kingsley Coman'ı istediğini belirtti. İki oyuncu için de Barcelona'nın devrede olduğu aktarılıyor.

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Bayern Münih ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Coman, kontratını uzatma konusundaki görüşmelerde takımıyla anlaşma sağlayamadı. İyi bir teklif gelmesi durumunda Coman'ın ara transferde satılabileceği ifade ediliyor.



