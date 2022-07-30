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Transfer haberi: William Carvalho'dan Galatasaray'ın paylaşımına beğeni

Transferde adı Galatasaray ile anılan isimlerden Real Betis'in Portekizli yıldızı William Carvalho, Sarı-Kırmızılıların Instagram hesabından yapılan paylaşımı beğendi.

30 Temmuz 2022, Cumartesi 14:38 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: William Carvalho'dan Galatasaray'ın paylaşımına beğeni

Transfer çalışmalarının devam ettiği Galatasaray 'da uzun süredir gündemde olan isimlerden biri de Real Betis'ten William Carvalho... Sarı-Kırmızılıların çalışmaları devam ederken Portekizli oyuncudan da taraftarı heyecanlandıracak bir hamle geldi. 

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William Carvalho, Galatasaray'ın 'Yeni sezon...' notuyla paylaştığı hazırlık kampından videosunu beğendi. Portekizli oyuncunun başından bu yana Galatasaray'a transfere sıcak baktığı hatta haber beklediği ifade ediliyordu.

Sergio Oliveira'nın paylaşımına da yorum yapmıştı

Instagram'ı aktif şekilde kullanan William Carvalho, Galatasaray'ın daha önce açıkladığı Sergio Oliveira transferinde de Portekizli arkadaşının paylaşımına yorumda bulunmuştu. 

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