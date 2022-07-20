Geçtiğimiz yaz Liverpool ile sona eren sözleşmesi sonrası nereye gideceği büyük merak yaratan ve sonunda tercihini PSG'den yana kullanan Georginio Wijnaldum, bu yaz Fransız ekibine veda edebilir. Beklentilerin uzağında geçen sezon sonrası Wijnaldum'un İtalya'ya transfer olabileceği belirtiliyor.

Calciomercato'nun haberine göre Hollandalı yıldız, Milan ve Roma'ya önerildi. Jose Mourinho'nun bu transfere sıcak baktığı ve Roma'nın PSG'den transfer adına girişimlere başladığı ifade ediliyor.

Roma ve PSG arasındaki görüşmelerde Wijnaldum'un maaşının bir kısmı karşılanacak bir kiralama anlaşması konusunda ilerleme kaydedilmiş durumda.