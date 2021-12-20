Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Divock Origi, devre arasında takıma veda edebilir. Birçok takımın transfer gündeminde yer alan Belçikalı golcü için son olarak West Ham United'ın devreye girdiği belirtilmekte.

Daily Express'in haberine göre West Ham, ara transfer döneminde Origi için resmî bir teklif sunmayı planlıyor. Haziran ayında serbest kalacak Origi için İtalyan ekipleri de temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş iddiaları da var

Divock Origi'nin ismi son dönemde Beşiktaş ile de anılıyor. Özellikle Siyah-Beyazlılar'ın devre arasında bu transferi gerçekleştirmek adına temaslara başladığı aktarılmıştı.





Bu sezon Liverpool ile toplam 10 maça çıkan Divock Origi; 5 gol, 2 asist ile önemli bir hücum katkısı sağladı.