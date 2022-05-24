Transfer haberi: West Ham, Lingard için görüşmelere başladı

Jesse Lingard, altyapısından yetiştiği Manchester United'daki sözleşmesinin sonuna geldi. İngiliz oyuncu takımdan ayrılmaya hazırlanırken 2020-21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği West Ham United, devreye girmiş durumda.
Sky Sports'un haberine göre West Ham, Lingard'ı kadroya katmak adına ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Ocak ayında Newcastle da Lingard transferi adına girişimlerde bulunmuştu.
İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon West Ham'da kiralık oynadığı dönemde kısa süre içerisinde dikkat çekici bir etki yaratmıştı. 6 ay West Ham forması giyen orta saha, 9 gol atmayı başarmıştı.