Transfer haberi: Türkiye'ye gelen Adam Ounas için Beşiktaş iddiası
Son dakika transfer haberi... Ailesiyle tatil için Türkiye'ye gelen Napoli'nin Cezayirli oyuncusu Adam Ounas'ın Beşiktaş ile görüşme halinde olabileceği iddia edildi. Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz da kadrosuna katmak istediği belirtilen Ounas'ın ismi daha önce başka Süper Lig ekipleriyle de birçok kez anılmıştı.
Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Salernitana'nın kadrosuna katmak istediği Cezayirli oyuncu için flaş bir iddia gündeme geldi.
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Türkiye seyahati
Adam Ounas, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte tatil için Türkiye'ye geldi. Area Napoli, futbolcunun sonraki durağı için Türkiye'nin önemli bir aday olduğunu belirtirken bu seyahatin transfer görüşmeleri doğurabileceğini aktardı.
İtalyan sitesi, özellikle Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş 'ın yine önemli bir aday olduğunu belirtti.
2017'de 12 milyon Euro bonservis bedeli ile Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olan Ounas, sonrasında kiralık olarak Nice, Cagliari ve Crotone formaları giymişti. Geçtiğimiz sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 maça çıkarken 2 golle de skor katkısı sağladı.