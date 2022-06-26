Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Salernitana'nın kadrosuna katmak istediği Cezayirli oyuncu için flaş bir iddia gündeme geldi.

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Türkiye seyahati

Adam Ounas, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte tatil için Türkiye'ye geldi. Area Napoli, futbolcunun sonraki durağı için Türkiye'nin önemli bir aday olduğunu belirtirken bu seyahatin transfer görüşmeleri doğurabileceğini aktardı.

İtalyan sitesi, özellikle Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş 'ın yine önemli bir aday olduğunu belirtti.

2017'de 12 milyon Euro bonservis bedeli ile Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olan Ounas, sonrasında kiralık olarak Nice, Cagliari ve Crotone formaları giymişti. Geçtiğimiz sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 maça çıkarken 2 golle de skor katkısı sağladı.