Sık sık ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmış olan Matias Vecino, kariyerine İtalya'da devam edecek. Uruguaylı oyuncu, Lazio ile anlaşma sağladı.

Sky Sport ve Sportitalia; Inter ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Matias Vecino'nun görüşmelerde bulunduğu Lazio ile anlaşma sağladığını belirtti. Bu anlaşmayla Vecino, 2014-15 sezonunda Empoli'de birlikte çalıştığı teknik direktör Maurizio Sarri ile yeniden bir araya gelecek.

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 23 maça çıkan Vecino, tek golünü Eylül 2021'de Serie A'da 6-1 ile gelen Bologna galibiyetinde atmıştı.