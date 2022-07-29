MENÜ

Transfer haberi: Türk takımlarının gözdesi Vecino, Lazio ile anlaştı

Daha önce ismi Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Matias Vecino, Inter ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Lazio ile anlaşarak İtalya'da kaldı.

29 Temmuz 2022, Cuma 13:25 Son Güncelleme:
- A +
Transfer haberi: Türk takımlarının gözdesi Vecino, Lazio ile anlaştı

Sık sık ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmış olan Matias Vecino, kariyerine İtalya'da devam edecek. Uruguaylı oyuncu, Lazio ile anlaşma sağladı. 

Sky Sport ve Sportitalia; Inter ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Matias Vecino'nun görüşmelerde bulunduğu Lazio ile anlaşma sağladığını belirtti. Bu anlaşmayla Vecino, 2014-15 sezonunda Empoli'de birlikte çalıştığı teknik direktör Maurizio Sarri ile yeniden bir araya gelecek. 

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 23 maça çıkan Vecino, tek golünü Eylül 2021'de Serie A'da 6-1 ile gelen Bologna galibiyetinde atmıştı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...