Transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban iki teklif
Trabzonspor son dakika transfer haberi... Gana basını, Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban için İtalya’dan Sampdoria ve Fransa’dan St. Etienne kulüplerinin devrede olduğunu yazdı. Haberde, Trabzonspor'un 10 milyon Euro’ya yakın teklif beklediği vurgulanırken Ekuban'ın Çizme’ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan Caleb Ekuban, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak. Ghanasoccernet’in haberine göre, 28 yaşındaki hücumcunun iki talibi bulunuyor. Bunlardan biri Sampdoria, diğeri ise St. Etienne... Trabzonspor’un, 1 milyon Euro vererek Leeds United’tan aldığı Ekuban için 10 milyon Euro’ya yakın teklif beklediği haberde vurgulanırken, Ekuban’ın önceliğinin İtalya’da oynamak olduğu yazıldı.
Bu sezon 30 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Ekuban, sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu. Ekuban kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşünürken, Trabzonspor’daki misyonunu tamamladığını düşünüyor.