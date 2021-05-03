Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan Caleb Ekuban, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak. Ghanasoccernet’in haberine göre, 28 yaşındaki hücumcunun iki talibi bulunuyor. Bunlardan biri Sampdoria, diğeri ise St. Etienne... Trabzonspor’un, 1 milyon Euro vererek Leeds United’tan aldığı Ekuban için 10 milyon Euro’ya yakın teklif beklediği haberde vurgulanırken, Ekuban’ın önceliğinin İtalya’da oynamak olduğu yazıldı.

Bu sezon 30 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Ekuban, sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu. Ekuban kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşünürken, Trabzonspor’daki misyonunu tamamladığını düşünüyor.







