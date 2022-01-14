Ara dönemde Kouassi, Visca ve Puchacz'ı renklerine bağlayan Trabzonspor , stoper takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, çapraz bağları kopan Edgar'ın yerine mutlaka bir oyuncu alacak. İlk olarak Kaan Ayhan için uğraş veren Trabzonspor, ekonomik anlamda tüm şartları zorlamasına rağmen Sassuolo kulübüyle bir türlü anlaşamadı. İtalyanlar hem yüksek fiyat çekiyor hem de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüne de sıcak bakmıyor. Bunun üzerine farklı isimlere yönelen Fırtına, takımdaki yabancı sayısının fazlalığını göz önünde bulundurarak rotasını yeniden yerliye çevirdi. Sürpriz bir isim gündeme geldi: Koray Günter.

Galatasaray ’d a oynamıştı

Hellas Verona forması giyen 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Türkiye’de daha önce Galatasaray formasını giymişti. 1.86 boyundaki sağ stoper, Serie A’da bu sezon 15 maça çıktı. Çizme ekibinin teknik direktörü Igor Tudor, eski öğrencisi olan Koray’ı düzenli oynatıyor. Bu transfer kolay gözükmese de Trabzonspor nabız yoklaması yapıyor ve transferin mali detaylarını araştırıyor.

Safa Can Konuksever