Sezon başladıktan sonra Visca ve Dorukhan’ın sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle sağ kanattaki soruna bir türlü çözüm bulamadı. Bek rotasyonunda da elinde oyuncu bulunmadığı için sürekli Larsen-Eren Elmalı ikilisini oynatmak zorunda kaldı. Avcı, Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadroyu daha alternatifli bir hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda gözler tamamen yerli isimlere çevrildi. Çünkü yabancı kontenjanı dolu.

Daha önce 2 kez trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor ’un kapısından dönen Efecan Karaca için nabız yoklaması yapılacak.

Efecan ve Onur Bulut...

Sağ tarafa düşünülen isim Efecan Karaca. Daha önce 2 kez Fırtına’nın kapısından dönen Alanyaspor’un kaptanı konusunda nabız yoklanacak. Sağ beke ilk aday; Kayserisporlu Onur Bulut. Milli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor. Dolayısıyla maliyeti uygun olabilir. Sol bek için Beşiktaş ’tan Glasgow’a giden Rıdvan Yılmaz’ın kiralanması gündeme gelirken, İskoç ekibinin istediği şartlar araştırılıyor.

2019’da Alanyaspor’un Stuttgart’tan transfer ettiği Umut, çıktığı 70 maçta 4 gol atıp, 4 asist yaptı.

Umut Güneş listede

Kanat ve bek rotasyonunun güçlendirilmesi durumunda orta alana da bir takviye yapılabilir. Listedeki futbolculardan biri; Umut Güneş. Almanya doğumlu ve 22 yaşındaki Umut, bu sezon Süper Lig’de 8 karşılaşmada forma giydi. Orta sahada dinamizmiyle dikkat çeken ve sol ayaklı genç yıldızın, Alanyaspor’la olan kontratı Haziran ayında sona eriyor. Trabzonspor, ara dönemde minimum 2 transfer gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş’tan Glasgow’a giden sol bek Rıdvan, İskoç ekibinde istediği şansı bulamadı.

Son dönemlerde A Milli Takım’a çağrılan Onur Bulut’un, Kayserispor’la sözleşmesi sezon sonu bitiyor.