Ön libero transferi için yoğun mesai harcayan Trabzonspor'un gündemine yeni bir isim girdi. Bordo-Mavililer, Marlon ve Flavio transferlerinden hakim olduğu Brezilya pazarında müthiş bir isim bıldu: Rodrigo Dourado... Internacionel forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için araştırmalar başladı. Temmuz 2019'da oynanan Palmeiras karşılaşmasında sakatlanan ve kemik ödemi nedeniyle 1 yıldır resmi maça çıkmayan Sambacı'nın sağlık raporları istendi.

Orta sahanın en iyisi!

14 yaşından bu yana dünya futbolunun takip ettiği, 2011'de Brezilya U17 Milli Takımı'yla Kıta Şampiyonluğu yaşayan, 2016 Olimpiyatları'nda şampiyon olan Brezilya Olimpiyat Takımı'nda Neymar, Gabriel Jesus, Marquinhos ve Gabigol gibi futbolcuların olduğu kadroda yer alan Dourado, 2018'de de Brezilya'da 'en iyi orta saha' unvanına layık görülmüştü.

Opsiyonlu kiralama

Fırtına, işte bu müthiş potansiyel için görüşmelere başlamak adına sağlık rapolarlarını bekliyor. Alman futbol istatistikleri sitesi Transfermarkt'a göre 4 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün hazırda beklediği de gelen haberler arasında.