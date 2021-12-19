Süper Lig 'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor işini sağlama almak adına devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Bordo-Mavililer, Jean Evrard Kouassi transferiyle de bu planlı organizasyonu gözler önüne sermişti. Ocak ayı için transfer görüşmeleri devam ederken, Fırtına'nın scout (oyuncu izleme) ekibi sezon sonu için de şimdiden operasyona başladı.

19 maçta 7 gol, 2 asist...

Karadeniz ekibinin, Sırbistan ekibi Radnik'te forma giyen 21 yaşındaki golcü Uros Milovanovic'i takibe aldığı öğrenildi. Bu sezon Sırp temsilcisiyle 19 maça çıkıp, 7 gol, 2 asistle oynayan genç oyuncunun dikkatleri üzerine çektiği ve Trabzonspor'un radarına girdiği kaydedildi.

Avcı belirleyici olacak

Genç ve potansiyelli isimleri gözlemleyen Bordo-Mavililer, Milanovic'in performansını sezon sonuna kadar yakından takip edecek. 1.90'lık kule forvet gollerine ve iyi oyununa devam ederse genç oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya sunulacak. Avcı'nın da onayı olursa Milanovic için Trabzonspor yönetimi yaz aylarında resmi teklifle Radnik'in kapısını çalacak.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli



