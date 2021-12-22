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Transfer haberi: Trabzonspor için Caner Erkin iddiası

Şampiyonluk yolunda engelleri sırasıyla aşan Trabzonspor, transferde nokta atışı hamleler planlıyor. Sol bek takviyesi yapacak Bordo-Mavili ekipte Caner Erkin ismi gündeme geldi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 16:00 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Trabzonspor için Caner Erkin iddiası

Trabzonspor , ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken sezon başında da gündeme gelen Caner Erkin'in adı yeniden bordo-mavililerle anılmaya başlandı. Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edilirken yönetim kurulunun ise bu konuda şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Kulübüyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki sol bek, Karagümrük'le 13 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Sabah


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