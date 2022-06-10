Tottenham'ın yaz transfer döneminde hücum hattına bir ekleme yapması bekleniyor. İngiliz ekibinin menajeri Antonio Conte, bu doğrultuda Marcus Rashford'ın transfer edilmesini istiyor.

The Sun'ın haberine göre Conte, aradığı tipte hücum profilini belirledi ve transfer konusundaki kulüp yetkililerine Marcus Rashford'ın ismini verdi. 24 yaşındaki oyuncunun bu yaz takımı Manchester United'dan ayrılabileceği ifade edilmekte.

Çalkantılı geçen sezon sonrası Rashford'ın takımdan ayrılarak yeni bir meydan okuma istediği aktarılmakta. Yıldız oyuncu ile Tottenham'ın yanı sıra Arsenal'in de ilgilendiği belirtiliyor.



