Antonio Conte yönetimindeki İngiliz ekibi Tottenham, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan hoca, eski takımı Inter'den Stefano Sensi'nin transfer edilmesini istiyor.

90min'in haberine göre Tottenham, Sensi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor. Antonio Conte, kadroyu güçlendirmek adına Fabio Paratici ile yoğun bir mesai harcıyor.

Stefano Sensi, Antonio Conte döneminin önemli isimlerinden olmasına rağmen Simone Inzaghi döneminde forma şansı bulmakta zorlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon İtalya Serie A'da sadece bir maça ilk 11'de başlama şansı elde edebildi.