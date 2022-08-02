Sezona önemli takviyelerle girmeye hazırlanan Tottenham, savunma hattına da bir transfer gerçekleştirmeyi planlıyor. Premier Lig ekibinin Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'i kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

La Nazione'ye göre Tottenham, Milenkovic'in Fiorentina'daki durumunu yakından takip ediyor. Sırp oyuncunun sözleşmesinin Haziran 2023'te bitecek olması nedeniyle bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarılıyor. Bu doğrultuda da kendisiyle Tottenham dışında Inter de ilgileniyor.

Inter'in de devrede olması nedeniyle Tottenham'ın transferi bitirmek adına elini çabuk tutması gerektiği ifade edilmekte.