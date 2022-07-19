İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Middlesbrough'dan Djed Spence'i kadrosuna kattı. Transferi resmen açıklayan Tottenham, Spence ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezonu Nottingham Forest'ta kiralık geçiren 21 yaşındaki sağ bek, takımıyla 46 maça çıkarken 3 de gol kaydetti. Spence, dikkat çeken performansıyla Nottingham Forest'ın Premier Lig'e yükselmesine de büyük katkı sağlamıştı.
Tottenham, Spence'in bonservisini Middlesbrough'dan 14.7 milyon Euro karşılığında aldı.