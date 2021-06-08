Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile gelecek sezon daha iyi bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor'un transfer hedefinde Renato Santos var.

Daha önce Portekiz, La Liga ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu Renato Santos. En son, komşu takımlarından Volos NPS'de ter döktü ve 14 maça çıktı. Santos'un şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

Süper Lig'de geçen sezon düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor'da sezon sonunda Lukas Podolski, Drole ve Sidney Sam gibi hücum oyuncularıyla yollar ayrıldı. Antalyaspor'un, gelecek sezon için kanat transferi yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu açıdan, Renato Santos'un ismi bir adım önde

44 yıl sonra Süper Lig'e dönen Giresunspor, ligde kalıcı olabilmek için futbolcu araştırmasına başladı. Karadeniz ekibi, transfer listesine bonservisi elinde olan Renato Santos'u ekleyerek işe başladı. Takımın mevcut kanat oyuncusu Marko Milinkovic'in yaşlanması; bu alanda başka alternatifin olmaması Portekizli futbolcuyu öne çıkarttı.

(Ajansspor)