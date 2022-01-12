Süper Lig'in lideri Trabzonspor , savunma hattına bir stoper takviyesi gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda Spartak Moskova'dan Samuel Gigot gündeme gelirken oyuncu için İtalyan ekibi Roma'nın da devreye girdiği aktarıldı.

Transfermarketweb'in haberine göre Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Samuel Gigot'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basını tarafından verilen haberde 28 yaşındaki oyuncu için daha önce Beşiktaş , Galatasaray ve Torino'nun da teklifte bulunduğu belirtiliyor.

Spartak Moskova'daki sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Fransız stoperin birçok talibi olsa da özellikle son dönemde ismi sıklıkla Trabzonspor ile anılıyordu.



