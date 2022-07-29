Son olarak Senegal ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşamış olan Saliou Ciss, Nancy'deki sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıkmıştı. Tecrübeli sol bek ile özellikle Türk takımlarının ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Foot Mercato'nun haberine göre Ciss, Süper Lig ekiplerinden oldukça iyi şartlarda teklifler aldı. Türk takımlarının yanı sıra Fransa'dan ise Marsilya'nın 32 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor.

Marsilya, henüz somut bir adım atmasa da 39 kez Senegal Millî Takımı forması giyen tecrübeli sol bek kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.