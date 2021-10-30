Transfer haberi: Sterling için Arsenal ve Barcelona devrede

Premier Lig'in devlerinden Manchester City'nin yıldız oyuncularından Raheem Sterling'in takımda mutlu olmadığı belirtiliyor. Bir süredir ismi Barcelona ile anılan Sterling için Premier Lig'den bir başka ekibin devreye girdiği aktarıldı.

Football London'ın haberine göre bir kanat oyuncusu takviyesi yapmaya sıcak bakan Arsenal, Sterling'i kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona için maliyeti problem

Sport'un haberine göre Barcelona'da Koeman sonrası Xavi'nin göreve başlaması istenirken kadroya da Sterling takviyesi hedefleniyor. Fakat Katalan devinin şu an yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle Manchester City ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek Sterling'i kiralamayı umduğu aktarılmakta.

İki hafta önce konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sterling, "Başka bir yere transfer fırsatı olsaydı buna açık olurdum. Bir İngiliz olarak sadece Premier Lig'i biliyorum. Bir gün yurt dışında oynamak ve yeni bir meydan okumayla yüzleşmek istediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sterling'in açıklamaları doğrultusunda Barcelona ihtimali daha cazip dursa da transferin maddi yönünde Arsenal'in daha avantajlı olduğu ifade edilmekte.