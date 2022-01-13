Sivasspor dün yaptığı antrenmanla ligin lideri Trabzonspor maçının hazırlıklarına takım halinde yaptığı çalışmayla devam etti. Kırmızı-Beyazlı takımda transfer çalışmaları da son sürat sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda hareket eden Anadolu ekibi, Polonya ligi takımlarından Lechia Gdansk’ın orta sahası 1999 doğumlu Tomasz Makowski ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun hafta sonuna kadar resmi sözleşmeyi imzalamak için şehre geleceği ifade edildi. Bir süredir takip edilen oyuncunun teknik heyet tarafından önemli bir potansiyel olarak görüldüğü bildirildi.

Lider bekleniyor

Öte yandan Yiğidolar’da lider Trabzonspor maçının hazırlıkları da yoğun geçiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 15.00’te basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman soğuk havaya ve kar yağışına rağmen devam etti. Sivasspor ile Trabzonspor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.