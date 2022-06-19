Geride bıraktığımız sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Sivasspor , yeni sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivas'ta gündeme gelen isim Ajman'dan Firas Ben Larbi oldu.

Africa Foot United'ın haberine göre Ajman'da çok iyi bir sezonu geride bırakan Ben Larbi, takımdan ayrılmak istiyor. Performansıyla dikkatleri çeken Tunuslu oyuncu için Katar ve Suudi Arabistan'dan teklifler olsa da Sivasspor'un da devreye girdiği belirtiliyor.

26 yaşındaki orta saha; bu sezon Ajman formasıyla çıktığı 28 maçta 14 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.