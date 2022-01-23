Başta stoper arayışındaki Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekiplerinin gözdesi konumundaki Kaan Ayhan için Sassuolo'dan açıklama geldi. Beşiktaş ve Galatasaray 'ın da istediği belirtilen millî oyuncu için Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, açıklamalarda bulundu.

Football News 24'e göre Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor; oyuncunun devre arasındaki transferi adına İtalyan ekibiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Fakat Skorer'e konuşan Sassuolo CEO'Su Giovanni Carnevali, Kaan Ayhan'ın takımda kalacağını belirtti.

Carnevali'nin bu sezon Sassuolo formasıyla toplam 12 maçta süre alabilen Kaan Ayhan'ın geleceğine yönelik yaptığı açıklama, İtalya basınında en azından şimdilik devre arasında bir satışın olmayacağı şeklinde karşılık buldu.