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Transfer haberi: Rugani'ye en ciddi teklif Galatasaray'dan

Juventus'tan ayrılması beklenen Daniele Rugani'ye İtalya'dan talipler olsa da en ciddi teklifin Galatasaray'dan geldiği belirtildi.

04 Ağustos 2022, Perşembe 16:30 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Rugani'ye en ciddi teklif Galatasaray'dan

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray Dries Mertens, Lucas Torreira, Evander gibi isimler için çalışmalarını sürdürürken savunma hattı adına gündeme gelen Daniele Rugani için de görüşmeler sürüyor. İtalyan basını Rugani'nin transferi konusunda en güçlü adayın Galatasaray olduğunu belirtiyor. 

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Corriere dello Sport, Juventus'tan ayrılması beklenen Daniele Rugani için İtalya'dan Empoli, Sampdoria, Verona gibi takımların devrede olduğunu belirtse de bu noktada Galatasaray'ın fark yaratacak bir teklife sahip olduğu aktarılıyor. 

Galatasaray, maaşının tamamını ödemeye hazır!

Rugani konusunda Galatasaray'ın teklifi maddi olarak öne çıkıyor. . Sarı-Kırmızılıların Rugani'nin aldığı 3 milyon Euro maaşın tamamını ödemeye sıcak baktıkları ifade ediliyor. 

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