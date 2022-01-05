İtalya Serie A'da pek de iyi bir ilk yarı geçirmeyen Roma, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın ilk hedefi Inter'den Matias Vecino...

La Repubblica'nın haberine göre Jose Mourinho, Matias Vecino'nun takıma katılmasını istiyor. Uruguaylı oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Roma'nın kadrosuna katmak istediği Vecino ile Serie A'da çok daha sıkıntılı bir durumda bulunan Genoa'nın da ilgilendiği ifade edilmekte.