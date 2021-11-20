İspanyol devi Real Madrid'de gelecek sezonun planları kapsamında öncelik PSG'den Kylian Mbappe'nin transferi olsa da sağ bek pozisyonuna da bir takviye yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda Real Madrid'in Noussair Mazraoui'yi kadrosuna katmak istediği aktarılmakta.

Todofichajes'in haberine göre Real Madrid, Noussair Mazraoui ismine yoğunlaşmış durumda. 24 yaşındaki sağ bekin Ajax ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bu kontratın uzatılması da beklenmiyor.

Bu sezon toplam 16 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Faslı sağ bek için Roma'nın da devrede olduğu belirtilmekte.