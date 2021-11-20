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Transfer haberi: Real Madrid'in yeni gözdesi Noussair Mazraoui

Sağ bek pozisyonuna takviye yapmayı planlayan İspanyol devi Real Madrid, Ajax ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Noussair Mazraoui'yi kadrosuna katmak istiyor.

20 Kasım 2021, Cumartesi 10:35 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Real Madrid'in yeni gözdesi Noussair Mazraoui

İspanyol devi Real Madrid'de gelecek sezonun planları kapsamında öncelik PSG'den Kylian Mbappe'nin transferi olsa da sağ bek pozisyonuna da bir takviye yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda Real Madrid'in Noussair Mazraoui'yi kadrosuna katmak istediği aktarılmakta. 

Todofichajes'in haberine göre Real Madrid, Noussair Mazraoui ismine yoğunlaşmış durumda. 24 yaşındaki sağ bekin Ajax ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bu kontratın uzatılması da beklenmiyor. 

Bu sezon toplam 16 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Faslı sağ bek için Roma'nın da devrede olduğu belirtilmekte. 

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