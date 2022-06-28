Sportif direktör Luis Campos’un gelişinin ardından transferde rotası şekillenen PSG, orta sahaya Lille’in Portekizli oyuncusu Renato Sanches’i getirmek istiyor. PSG’nin Eski Lille hocası Cristophe Galtier ile anlaşmak üzere olması, Renato Sanches’in bu transfer için ikna edilmesinde önemli rol oynadı. Daha önce Lille’de beraber çalıştığı Fransız hocayla tekrar çalışmak isteyen Portekizli orta saha, Milan’a gitmekten vazgeçerek Fransız devine katılmak istediği öğrenildi.

Sözleşmesinin son yılına giren 24 yaşındaki orta saha için PSG’nin 10 milyon euro önerdiği ancak Lille’in 15 milyon Euro istediği öğrenildi. Oyuncuyu ikna etmeyi başaran Fransız devinin bu transferi sonuca ulaştırması bekleniyor. PSG’nin devreye girmesinden önce transferi bitirme noktasına getiren Milan’ın teklif yükseltmeyeceği gelen bilgiler arasında.

Renato Sanches, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.