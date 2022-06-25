Transfer çalışmalarına devam eden PSG, Inter’in yıldız stoperi Milan Skriniar’ın transferi için yaptığı tekliflerin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Inter’in içinde bulunduğu ekonomik zorluklar sebebiyle tüm satışlarından maksimum gelir elde etmeye çalışması bu transferi zora soksa da Fransız ekibinin ısrarı sürüyor.

Fransız devinin geçtiğimiz günlerde yaptığı 60 milyon euro bonservis teklifini reddeden İtalyan devi, 27 yaşındaki savunmacı için 70 milyon euro istedi. Kontratının son yılına giren Milan Skriniar ile yeni sözleşme görüşmeleri de bir yandan sürüyor. Slovak oyuncunun takımın diğer kilit oyuncularına göre çok daha düşük maaş alması ve talep ettiği yüksek maaş Inter’i oyuncunun satışına iten önemli bir faktör. PSG de pazarlıkta bu durumu kullanarak anlaşmayı sağlamak istiyor.

Inter, Milan Skriniar’ın takımdan ayrılması durumunda Torino’lu Gleison Bremer’i kadrosuna katacak.