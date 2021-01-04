İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre İngiltere Premier Ligi'nden bir takım daha, Schalke 04'te forma giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak için harekete geçti. Daha önce transferde adı Liverpool, Manchester United ve Leicester City ile de anılan Ozan'ın son talibinin Crystal Palace olduğu öğrenildi. Palace'ın hocası Roy Hodgson'ın, 20 yaşındaki savunmacıyı ısrarla istediği bildirildi.

Stoperlerden James Tomkins ile Mamadou Sakho'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi, Scott Dann'ın 33 ve Gary Cahill'in de 35 yaşında olması sebebiyle Palace, eski Galatasaraylı oyuncuyu alarak defansı güvence altına almayı hedefliyor. Schalke ise bonservis bedeli olarak yaklaşık 30 milyon Euro talep ediyor.





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