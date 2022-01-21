Transfer haberi: Oscar, Barcelona görüşmelerini doğruladı

2016-17 sezonunun devre arasında Chelsea'den ayrılarak 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin'in Shanghai Port takımına transfer olan Brezilyalı orta saha Oscar, Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncu ile Barcelona arasında gerçekleştiği belirtilen görüşmeler, bizzat Oscar tarafından doğrulandı.

Gazeteci Marcelo Bechler'in yayınına katılan Oscar, transfer konusundaki tek engelin malî konular olduğunu belirtti. Oyuncunun Çin'de yaklaşık olarak haftada 460 bin Euro kazandığı ve şimdilik bunun bir sorun teşkil ettiği belirtiliyor.

Barcelona, Coutinho'nun ayrılığı ve Dembele ile de alınan ayrılık kararı sonrası Oscar'ı ilk hedef belirlerken transferi bitirmek adına maaş bütçesinde bir boşluk yaratması gerekiyor.



