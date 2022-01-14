Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane'yi de resmen kadrosuna kattı. Cezayirli sağ bek ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kariyerinde Olympique Lyon, Rennes gibi takımların formalarını giyen Zeffane, son olarak Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'da oynuyordu. Ocak ayıyla birlikte serbest kalan Cezayirli oyuncunun yeni adresi Malatyaspor oldu.





29 yaşındaki sağ bek, bugüne kadar 19 kez de Cezayir Millî Takımı forması giydi.