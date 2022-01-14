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Transfer haberi: ÖK Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

Öznur Kablo Yeni Malatyspor, son olarak Rus ekibi Krylya Sovetov Samara forması giyen Cezayirli sağ bek Mehdi Zeffane'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

14 Ocak 2022, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: ÖK Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane'yi de resmen kadrosuna kattı. Cezayirli sağ bek ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 

Kariyerinde Olympique Lyon, Rennes gibi takımların formalarını giyen Zeffane, son olarak Rus ekibi Krylya Sovetov Samara'da oynuyordu. Ocak ayıyla birlikte serbest kalan Cezayirli oyuncunun yeni adresi Malatyaspor oldu. 

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29 yaşındaki sağ bek, bugüne kadar 19 kez de Cezayir Millî Takımı forması giydi. 

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