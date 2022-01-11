Fransız ekibi PSG'nin genç yıldızı Xavi Simons'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç oyuncu, forma giyme garantisi isterken bu doğrultuda kendisi için Newcastle'ın devreye girdiği belirtiliyor.

18 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile PSG arasında yürütülen sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmış değil. Eski takımı Barcelona ve Manchester City'nin kendisiyle ilgilendiğine ilişkin haberler çıkarken Fichajes'e göre Newcastle United da genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Newcastle'ın Xavi Simons'a 4.5 yıllık bir sözleşme teklif etmek istediği aktarılmakta.