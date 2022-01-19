Transfer haberi: Newcastle, Diego Carlos transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Newcastle United, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra transferdeki en flaş hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ara transferde Kieran Tripper ve Chris Wood'u kadrosuna katan İngiliz ekibi, Sevilla'dan istediği Diego Carlos için de anlaşma sağlamaya çok yaklaştı.

The Guardian'ın haberine göre, Newcastle'ın Brezilyalı stoper için Sevilla'ya yaptığı iki teklif reddedilmişti. Fakat son yapılan 30 milyon sterlinlik teklif ile anlaşma noktasına gelindi. Birçok önemli takımın transfer listesinde yer alan Diego Carlos'un Newcastle kadrosuna katılması adına görüşmede sadece detayların kaldığı aktarılmakta.

Diego Carlos'un transferin kısa sürede resmiyete dönüşmesi sonrası cumartesi günü oynanacak Leeds maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Bu süreçte stoper hattı için Newcastle'ın Lille'den Sven Botman ve Fenerbahçe 'den Attila Szalai ile de ilgilendiği iddia edilmişti.