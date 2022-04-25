İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin forması altında oldukça başarılı bir sezon geçiren Victor Osimhen, transferin de gözdesi haline gelmiş durumda. Nijeryalı golcünün ismi özellikle son dönemde Premier Lig'in devlerinden Arsenal ile anılıyor.

CBS Sports'un haberine göre Napoli, Osimhen için talep ettiği bonservis bedelini belirledi. Arsenal, 23 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyorsa 80 milyon euro bonservis ücretini ödemesi gerekecek.

Napoli'nin 80 milyon euronun altında bir bedele bırakmayı düşünmediği Osimhen; bu sezon takımının forması altında çıktığı toplam 28 maçta 16 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.