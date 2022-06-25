Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Mounir Chouiar, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bonservisinin bulunduğu Dijon'a dönmüştü. Fakat 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye kariyerinin devam edebileceği aktarıldı.

Foot Mercato'nun haberine göre Chouiar ile Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Kayserispor ilgileniyor ki bunlar arasında Kayserispor'un transfer adına çok daha istekli olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması altında toplam 27 maça çıkan Mounir Chouiar; 4 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.