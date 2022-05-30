Lille'de sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Renato Sanches'in bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Portekizli oyuncu, transferin gözde isimlerinden biri haline gelmiş durumda.

Bu yaz 15 milyon euro düzeyinde bir bonservis ile takımdan ayrılması beklenen Renato Sanches ile Milan ve PSG'nin ilgilendikleri belirtiliyordu.

TMW'nin haberine göre Portekizli oyuncu, Milan'dan 6 milyon euro maaş talep etti. İtalyan ekibi ise önerisini 4.5 milyon euro olarak sunuyor. PSG'nin de Renato Sanches'in transferine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği aktarılmakta.