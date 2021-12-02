Serie A'nın devlerinde Milan, ara transfer döneminde savunma hattına bir takviye planlıyor. Bu doğrultuda Milan'ın Zurich'te forma giyen Becir Omeragic ile ilgilendiği belirtildi.

Gazzetta'nın haberine göre Milan, genç ve umut vaat eden bir savunma oyuncusu arıyor. Gündeme gelen isim de Zurich'ten Omeragic oldu. 19 yaşındaki stoperin takımı ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

Milan, bu sezon Zurich ile 17 maça çıkan ve İsviçre Milli Takımı forması da giyen Genf doğumlu oyuncunun transferini devre arasında bitirmek istiyor.



