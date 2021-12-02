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Transfer haberi: Milan, genç yetenek Becir Omeragic'in peşinde

Serie A'nın devlerinden Milan, Zurich'in genç savunmacısı Becir Omeragic'i kadrosuna katmak istiyor.

02 Aralık 2021, Perşembe 10:28 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Milan, genç yetenek Becir Omeragic'in peşinde

Serie A'nın devlerinde Milan, ara transfer döneminde savunma hattına bir takviye planlıyor. Bu doğrultuda Milan'ın Zurich'te forma giyen Becir Omeragic ile ilgilendiği belirtildi. 

Gazzetta'nın haberine göre Milan, genç ve umut vaat eden bir savunma oyuncusu arıyor. Gündeme gelen isim de Zurich'ten Omeragic oldu. 19 yaşındaki stoperin takımı ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. 

Milan, bu sezon Zurich ile 17 maça çıkan ve İsviçre Milli Takımı forması da giyen Genf doğumlu oyuncunun transferini devre arasında bitirmek istiyor. 


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